В Киеве работника общежития подозревают в развратных действиях в отношении 14-летнего парня

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении в совершении развратных действий 66-летнему заведующему общежитием. Отмечается, что он совершил незаконные действия в отношении несовершеннолетнего парня.

Соответствующее событие стало возможным, поскольку в начале войны большинство студентов покинули общежитие. Остаться там позволили только временно перемещенным лицам.

Смотрите также В Киеве спасатели нашли фото мальчика, тело которого вытащили из-под завалов: щемящие кадры

Развратные действия в отношении подростка

Так, подозреваемый работая в должности заместителя заведующего общежитием одного из столичных университетов, пригласил в свою комнату 14-летнего парня и предложил ему сделать массаж.

Сначала мужчина предложил парню лечь на кровать для массажа, а затем совершил в отношении его развратные действия. Мужчина касался половых органов несовершеннолетнего, осознавая противоправность таких действий,

– рассказали в прокуратуре.

Развратные действия психологически травмировали подростка, что сопровождалось чувством стыда, беспомощности и сказались на его обычном поведении, эмоциональном состоянии. Парень поделился инцидентом с близкими.

Работника общежития подозревают в развратных действиях / Киевская прокуратура

Сразу после преступления мужчину уволили из общежития. Ему сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде до 5 лет лишения свободы.

К слову, недавно прокуратура начала расследование незаконного выезда за границу лиц в марте 2022 года под предлогом сопровождения детей-сирот во время эвакуации в Германию. Речь идет о незаконном пересечении границы родственниками киевских чиновников.