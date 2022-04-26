Работник Укрзализныци в Сумской области подорвался на противопехотной мине
Источник:Офис Генпрокурора
После того, как ВСУ выбили российских военных из Сумской области, оккупанты оставили после тебя много боеприпасов. На одной из противопехотных мин российских военных подорвался работник "Укрзализныци".
Потерпевший получил телесные повреждения
Российские оккупанты установили мины в местах общего пользования села Нижняя Сыроватка в Сумском районе.
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Утром 23 апреля 29-летний работник Укрзализныци возвращался со станции домой на мотоблоке. Он подорвался на противопехотной мини.
Потерпевший получил телесные повреждения и контузию тяжелой степени. Подрыв мужчины расследуется районной полицией.
Похожий инцидент произошел на Черниговщине. Там тоже работник Укрзализныци, к сожалению, подорвался на мине и погиб.
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