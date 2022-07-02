Сотрудник ЗАЭС Швец, которого расстреляли оккупанты в его квартире, выжил и выздоравливает

Оккупанты ранее расстреляли работника Запорожской АЭС Сергея Швеца в его квартире. За жизнь мужчины шла длительная борьба.

Эту борьбу Швец выиграл, он начал поправляться. Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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Что известно о состоянии Швеца

Мужчина проходил интенсивную терапию в больнице в Запорожье. По словам Орлова, сотрудник ЗАЭС преодолел важный этап в своей жизни. Состояние его здоровья еще довольно тяжелое, но уже некритическое.

Впереди Швеца ждет еще не один месяц лечения и многочисленные операции.

Оккупанты расстреляли сотрудника ЗАЭС

23 мая стало известно, что российские захватчики ворвались в квартиру Швеца. Оккупанты расстреляли мужчину из автоматического оружия.

Сначала отмечали, что Швец получил многочисленные ранения, фактически несовместимые с жизнью, он потерял много крови. Однако впоследствии врачи провели 10-часовую операцию, поэтому появилась надежда на выздоровление мужчины.

Украинская разведка обнародовала перехваченный разговор оккупантов, где они обсуждали расстрел. Россияне выяснили личные данные Швеца, затем приказали найти его на рабочем месте. Его там не было, поэтому захватчики отправились к месту жительства.

Напомним, что Энергодар находится под временной оккупацией врага. Россияне заняли Запорожскую АЭС и терроризируют сотрудников.

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