Единственное правильное решение, – Кулеба о работниках Amnesty International, что увольняются

После одиозного заявления о войне в Украине вокруг Amnesty International разгорелся скандал. Многие работники организации начали увольняться.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил мужество людей, принявших для себя такое решение. Ранее чиновник резко подверг критике отчет Amnesty International , в котором организация обвинила ВСУ в нарушении норм международного гуманитарного права, а возмутившихся содержания публикации назвала "троллями".

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Единое морально правильное решение

Дипломат уже отмечал, что отчет Amnesty International о войне в Украине искажает реальность, проводит ложную нравственную эквивалентность между агрессором и жертвой. При этом организация декларирует свою объективность, которая, по словам Кулебы, является лишь "фальшивым нейтралитетом" и не имеет никакого отношения к правде.

На фоне одиозного отчета , где Amnesty обвиняет ВСУ в том, что они якобы "подвергают гражданское население опасности", из организации по собственному желанию начали увольняться люди . Дмитрий Кулеба приветствовал такие решения работников структуры на своей странице в твиттере.

Я высоко оцениваю мужество всех работников Amnesty International, принявших решение об увольнении после обманчивого отчета об Украине. Это сложный шаг, но единственный морально верный ,

– написал Кулеба.

К слову, дипломат также добавил, что использование бренда Amnesty International для искажения реальности и подыгрыша российской пропаганде недопустимо.

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