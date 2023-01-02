Чиновников компании Укроборонпрома подозревают в закупке некачественного оборудования для армии

Одно из оборонных предприятий в марте 2022 закупило некачественные товары военного назначения. Это привело к растрате бюджетных средств на общую сумму 5,4 миллиона гривен.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины установили, что к преступлению могут быть причастны должностные лица одного из государственных предприятий Укроборонпрома. О подозрении сообщили для шести человек.

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"Эти служащие, злоупотребляя своим положением, заключили договоры с физическими лицами предпринимателями о закупке оборудования военного назначения, на основании которых были перечислены средства в сумме 1,98 миллиона гривен и 3,49 миллиона гривен соответственно", – рассказали в Бюро экономической безопасности.

Передали для ВСУ

По информации БЭБ, приобретенные товары не отвечали условиям договора. Следователи провели комплекс судебных экспертиз и подтвердили факты несоответствия техническим условиям. Однако оборудование передали для одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины. Защитники не смогли использовать средства в бою.

Для шести служащих предприятия выбирают меру пресечения. Детективы сообщили о подозрении в таких преступлениях:

растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах;

выдачи должностным лицом ложных официальных документов, внесении в официальные документы ложных сведений, совершенного по предварительному сговору группой лиц, повлекших тяжкие последствия.

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