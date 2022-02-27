Работники Укроборонпрома живут в цехах: создают новую технику и ремонтируют старую

С начала полномасштабной войны России против Украины работники Укроборонпрома непрерывно работают над созданием военной техники. Бойцы постоянно приезжают и забирают вооружение.

Работники организовали круглосуточный прием техники для ремонта. Рабочие, инженеры, конструкторы живут практически либо в бомбоубежище, либо в цехах.

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Военные постоянно приезжают и забирают созданные за эти дни вооружения. При необходимости работники заводов самостоятельно, на своих автомобилях отвозят оружие, не дожидаясь прибытия военных,

– говорится в сообщении.

Все выездные бригады координируют военные. Они постоянно работают и восстанавливают технику на местах.

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