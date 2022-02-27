Працівники організували цілодобовий прийом техніки для ремонту. Робітники, інженери, конструктори живуть практично або у бомбосховищі, або у цехах.
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Військові постійно приїздять та забирають створене за ці дні озброєння. За потреби працівники заводів самостійно, на своїх автомобілях відвозять зброю, не чекаючи на прибуття військових,
– мовиться у повідомленні.
Всі виїзні ремонтні бригади координують військові. Вони працюють постійно та відновлюють техніку на місцях.
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