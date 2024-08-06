Работы по строительству новой части тоннеля метро возле "Лыбидской" завершаются, – Кличко

Восстановительные работы на перегоне между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская" находятся на завершающем этапе. Они идут круглосуточно, чтобы движение метро на Теремки возобновилось уже в начале осени.

Об этом сообщил в телеграме мэр Киева Виталий Кличко, который проинспектировал ход строительства.

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Проверил, как идут восстановительные работы на перегоне между станциями "Демеевская" – "Лыбидская". Они продолжаются круглосуточно. На завершающем этапе работы по возведению фактически новой части тоннеля. Уже построили 27 метров новой конструкции прямоугольной формы. И усилили участки, которые прилегают к ней с обеих сторон (общей длиной более 50 метров),

– сообщил Виталий Кличко.

"Также идет полная замена всех коммуникаций и уже выполняют работы по укладке нового рельсового полотна. На поверхности, над туннелем, начали работы по благоустройству", – добавил он.

Виталий Кличко проинспектировал ход строительства / Фото Виталия Кличко

Мэр также отметил, что специалисты выполнили на поврежденном участке все стабилизационные меры по укреплению конструкций, химическое укрепление грунтов и обустроили водопонижающие скважины. Разработали котлован с тремя ярусами крепления. Продолжаются работы по усилению туннельной оправы и устройству гидроизоляции тоннеля.

После завершения ремонта, перед полноценным возобновлением движения, осуществят тестовые пуски поездов. Специалисты делают все, чтобы возобновить движение поездов на участке в начале осени,

– подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что причинами возникновения аварийной ситуации на перегоне между станциями метро "Демеевская" – "Лыбидская" окончательно признаны некачественные проектные решения и некачественные строительные работы при постройке этого участка тоннеля. Это подтверждено комплексными и лабораторными исследованиями Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения с привлечением научных, научно-технических и профильных экспертов.