Про це повідомив у телеграмі мер Києва Віталій Кличко, який проінспектував хід будівництва.

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Перевірив, як тривають відновлювальні роботи на перегоні між станціями "Деміївська" – "Либідська". Вони відбуваються цілодобово. На завершальному етапі роботи зі зведення фактично нової частини тунелю. Вже збудували 27 метрів нової конструкції прямокутної форми. Та посилили ділянки, що прилягають до неї з обох сторін (загальною довжиною понад 50 метрів),

– повідомив Віталій Кличко.

"Також триває повна заміна всіх комунікацій та вже виконують роботи з укладання нового рейкового полотна. На поверхні, над тунелем, розпочали роботи з благоустрою", – додав він.

Віталій Кличко проінспектував хід будівництва / Фото Віталія Кличка

Мер також зазначив, що фахівці виконали на пошкодженій ділянці всі стабілізаційні заходи з укріплення конструкцій, хімічне укріплення ґрунтів та облаштували водопонижувальні свердловини. Розробили котлован з трьома ярусами кріплення. Тривають роботи з посилення тунельної оправи та влаштування гідроізоляції тунелю.

Після завершення ремонту, перед повноцінним відновленням руху, здійснять тестові пуски поїздів. Фахівці роблять все, щоб поновити рух поїздів на ділянці на початку осені,

– наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що причинами виникнення аварійної ситуації на перегоні між станціями метро "Деміївська" – "Либідська" остаточно визнано неякісні проєктні рішення та неякісні будівельні роботи при спорудженні цієї ділянки тунелю. Це підтверджено комплексними та лабораторними дослідженнями Науково-дослідної судово-експертної установи із залученням наукових, науково-технічних і профільних експертів.

