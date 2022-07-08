Рада упростила процедуру выезда детей из Украины: кто из родителей и как может давать согласие

Верховная Рада на заседании 8 июля упростила процедуру выезда детей из Украины. Теперь каждый из родителей может давать разрешение на временный выезд ребенка до 16 лет за границу в приложении Дия.

Детали сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Он заявил, что определили четкий перечень оснований, когда один родитель может вывозить ребенка за границу без согласия другого родителя. Речь идет о детях до 16 лет.

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Основания для вывоза ребенка без разрешения второго родителя

Вывезти одному из родителей ребенка за границу без разрешения можно, при определенных обстоятельствах. В частности, нардепы определили четкий перечень оснований:

если второй родитель умер или решение суда об объявлении его умершим вступило в силу;

вступило в силу решение суда о лишении родительских прав второго родителя. Или в случае его признания пропавшим без вести или недееспособным.

в случае смерти второго родителя или вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим;

если ребенок или второй родитель – иностранец или лицо без гражданства.

если ребенок уезжает в сопровождении одинокой матери;

если выезд происходит в сопровождении одного из родителей, место жительства ребенка с которым определено по решению суда или подтверждено заключением органов опеки. Правда, тогда выезд ребенка разрешается на срок не более одного месяца.

при наличии у второго родителя задолженности по алиментам, сумма которых превышает сумму соответствующих платежей за 3 месяца;

если есть решение суда о разрешении на временный выезд за пределы Украины ребенка без согласия второго родителя.

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