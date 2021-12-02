Рада будет голосовать за бюджет-2022 и "вакцинальную тысячу": онлайн-трансляция

Народные депутаты собрались 2 декабря не очередное заседание. Они будут рассматривать ряд законодательных инициатив, в частности – голосовать за госбюджет на 2022 год.

Кроме этого, будут голосовать за "вакцинальную тысячу" для украинцев. Также в повестку дня заседания включили проекты ратификационных законов.

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Рада может окончательно утвердить бюджет-2022

Ранее вице-спикер парламента Александр Корниенко уточнил, что у нардепов есть 2 пленарных недели, чтобы принять государственный бюджет. Они должны сделать это с 30 ноября по 3 декабря или с 14 до 17 декабря. В первом чтении законопроект одобрили еще 20 октября. По состоянию на 2 декабря профильный комитет рекомендовал народным избранникам принять его и во втором чтении.

Бюджет предусматривает, в частности, рост зарплаты для медицинских работников и увеличение стипендий для студентов.

Отметим, что ранее "слуга народа" Евгения Кравчук предположила, что проект этого документа существенно изменится между первым и вторым чтениями. Впрочем, она надеялась, что оппозиция не будет настаивать на всех правках, потому что это может заблокировать работу Верховной Рады.

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Вероятно, будут голосовать за "тысячу для вакцинированных"

Кроме этого, во втором чтении могут принять и законопроект о "тысяче для вакцинированных". Эта инициатива президента Зеленского предусматривает единовременную выплату украинцам, которые полностью привились против COVID-19. В первом чтении за него проголосовали 259 парламентариев. Предварительно запланировано, что эта программа будет стартовать уже 19 декабря. Как уточнила заместитель министра экономики Ирина Новикова, воспользоваться услугой можно будет в течение всего 2022 года.