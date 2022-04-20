Рада хочет освободить от налогообложения трофейную технику, которую украинцы будут передавать ВСУ

Народный депутат Украины Ярослав Железняк инициировал рассмотрение в парламенте законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс. О чем идет речь – читайте дальше.

Авторы проекта закона хотять освободить от налогообложения вознаграждения за добровольно переданную ВСУ технику врага, которая еще пригодна для использования.

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В телеграме Ярослав Железняк сообщил, что Налоговый комитет единогласно поддержал этот законопроект. Он добавил, что речь идет о 18% налога на доход физических лиц (НДФЛ) и 1,5% военного сбора.

Если у вас есть планы отвести и пригнать военный боевой корабль 1 – 2 ранга нашим ВСУ самое время. За налоги не переживайте,

– написал нардеп.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о поступлениях в государственный бюджет за первый квартал 2022 года. Он заявил, что благодаря стараниям всей страны удалось обеспечить рост доходов против прошлого года почти на треть. Бизнес продолжает исправно платить налоги.

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