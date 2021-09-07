Арахамия отметил также, что фракция еще летом подготовила "внутренний рейтинг" всех членов Кабинета Министров. Сделали это путем опроса депутатов.

Обратите внимание Арахамия прокомментировал слухи об отставке Разумкова

Изменения в правительстве: когда ожидать

В конце сентября 2021 можно ожидать ротации в украинском правительстве. Об этом рассказал глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия на брифинге 6 сентября.

Верховная Рада может рассмотреть вопрос об отставке некоторых министров: "Касаемо времени – это где-то в конце сентября, последняя декада".

По словам нардепа, в течение лета фракция готовила "внутренний рейтинг" всех членов правительства. Для этого соответствующим образом опрашивали депутатов. Впрочем, фамилии потенциальных отставников и антилидеров того рейтинга Арахамия не назвал.

Мол, "лидеров и аутсайдеров" пока называть нецелесообразно, чтобы министров не "прекратили слушаться" подчиненные. Ведь таким образом работа министерства может затормозиться на несколько недель.

Напомним: спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 6 сентября также сообщил, что есть такие руководители министерств, которые будут вынуждены покинуть должность в "добровольно-принудительном формате".

Коротко об очередной волне информации об отставках министров

Об отставках в правительстве Дениса Шмыгаля говорят очень часто. В который р аз информационная волна поднялась с началом календарной и политической осени – 1 сентября.

СМИ (и не только) называли, в частности, министра обороны Андрея Тарана , министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и министра социальной политики Марину Лазебную .

С другой стороны, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорила 24 каналу, что отставки возможны, но какие-либо заявления по этому поводу не поступали (речь шла о заявлениях на увольнение от министров).