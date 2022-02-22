Рада может ввести режим чрезвычайного положения в приграничных с Россией областях

Режим чрезвычайного положения могут ввести в приграничных с Россией областях. Если это решение согласуют, оно может быть принято в течение дня.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Вечером лидеры фракций и групп встречались с президентом Владимиром Зеленским.

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Затрагивали и вопросы военного положения

Арахамия сообщил, что обсуждали на встрече и введение военного положения. Однако пока с этим не будут спешить – пока не начнется открытая агрессия.

Но вопрос чрезвычайного положения в приграничных регионах обсудили детально и, возможно, на такое решение пойдем в зависимости от развития ситуации. В первую очередь, это Донецкая и Луганская области,

– пояснил председатель фракции.

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