Рада может выделить 3 миллиарда гривен на поддержку бизнеса в красных зонах

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" предлагают направить 3 миллиарда гривен на поддержку бизнеса и наемных работников в красных карантинных зонах.

Соответствующий законопроект № 6297 с поправками в Государственный бюджет на 2021 год зарегистрировали 8 ноября. Текст документа обнародовали на сайте Верховной Рады.

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Целью законопроекта является обеспечение социальной поддержки застрахованных лиц в связи с введением на территории отдельных регионов ограничительных противоэпидемических мер, которые привели к временной остановке деятельности субъектов хозяйствования,

– говорится в пояснительной записке.

Ожидается, что решение побудит бизнес и наемных работников вакцинироваться от COVID-19.

Кроме этого, в соответствующем законопроекте также отмечается, что помощь выделят за счет перевыполнения плановых показателей поступлений в доходную часть бюджета.

Поддержка бизнеса в красных зонах

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что сегодня поддержка бизнеса является важной. Прежде всего это касается тех регионов, где действует красная зона карантина.

По словам главы государства, Министерство экономики уже разрабатывает законопроект, который касается поддержки предпринимателей в регионах с жесткими коронавирусными ограничениями.

Уже в ближайшее время документ должны направить на рассмотрение в Верховную Раду.