Рада начала торжественное заседание ко Дню Конституции: онлайн-трансляция
28 июня 2021 , 11:16Читати новину українською
Источник:24 канал
По случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины началось торжественное заседание Верховной Рады. В нем, в частности, участвует президент Владимир Зеленский.
Начали его исполнением государственного гимна и духовного – "Молитвы за Украину". На заседании появились и предшественники Зеленского – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.
К теме Впервые за 300 лет: Зеленский сообщил, что в Украину попадет оригинал Конституции Орлика
Кто еще участвует в заседании:
- народные депутаты действующего и предыдущих созывов;
- главы парламента предыдущих созывов;
- премьер-министр Денис Шмыгаль и члены Кабмина;
- руководители судебной ветви власти, судьи КСУ, глава Верховного суда;
- должностные лица, которых Рада избирает, назначает и дает согласие на назначение;
- секретарь СНБО Алексей Данилов;
- главы областных советов;
- мэр Киева Виталий Кличко;
- президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний;
- предстоятели церквей и религиозных организаций;
- иностранные дипломаты и журналисты.
Торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции: смотрите видео
Перед началом заседания у здания Верховной рады на площади Конституции состоялось открытие памятного знака "Тризуб". Также там торжественно подняли государственный флаг.
День Конституции в Украине: что стоит знать
Источник: "Википедия"
- День Конституции – это государственный праздник Украины, единственный, закрепленный в самой Конституции. Отмечают его ежегодно 28 июня – именно в этот день 1996 года и приняли основной государственный документ.
- Народные депутаты непрерывно работали всю ночь на 28 июня, в целом заседание длилось 23 часа. Во время голосования принятие Конституции поддержали 315 парламентариев.
- Отметим, что Украина была последней из бывших республик СССР, которая приняла новую Конституцию. До 1996 года государство использовало Конституцию УССР.