Рада начала торжественное заседание ко Дню Конституции: онлайн-трансляция

По случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины началось торжественное заседание Верховной Рады. В нем, в частности, участвует президент Владимир Зеленский.

Начали его исполнением государственного гимна и духовного – "Молитвы за Украину". На заседании появились и предшественники Зеленского – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

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Кто еще участвует в заседании:

народные депутаты действующего и предыдущих созывов;

главы парламента предыдущих созывов;

премьер-министр Денис Шмыгаль и члены Кабмина;

руководители судебной ветви власти, судьи КСУ, глава Верховного суда;

должностные лица, которых Рада избирает, назначает и дает согласие на назначение;

секретарь СНБО Алексей Данилов;

главы областных советов;

мэр Киева Виталий Кличко;

президент Национальной академии наук Украины Анатолий Загородний;

предстоятели церквей и религиозных организаций;

иностранные дипломаты и журналисты.

Торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Конституции: смотрите видео



Перед началом заседания у здания Верховной рады на площади Конституции состоялось открытие памятного знака "Тризуб". Также там торжественно подняли государственный флаг.

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Источник: "Википедия"