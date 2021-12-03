Рада не разблокировала подписание "антиахметовского" закона

Нардепы на заседании не поддержали ни один из 13 проектов постановлений в законе об изменениях в налоговый кодекс. Депутаты, подававшие постановления, объяснили свои действия нарушением регламента при голосовании за поправки в закон.

Всего постановлений к закону 24, из них 13 проголосовать на заседании 3 декабря не успели. Остальные 11 должны проголосовать с 14 декабря в начале следующей пленарной недели. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк.

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До 14 декабря закон подписать спикер и президент не смогут,

– сказал он.

О чем законопроект

Верховная Рада 30 ноября приняла один из самых громких законопроектов этого политического сезона – №5600. Документ предусматривает изменения в Налоговом кодексе.

Цель закона: создать более эффективные механизмы администрирования налогов, не допустить безосновательного использования налоговых льгот, создать справедливые условия налогообложения для всех налогоплательщиков.

СМИ назвали этот законопроект "антиахметовским", потому что документ предлагает повысить размер ренты на добычу железной руды, на которой специализируются компания "Метинвест" Рината Ахметова. Также закон вводит акцизный налог на электроэнергию, производимую из солнечных и ветровых электростанций, а ДТЭК Рината Ахметова является владельцем наибольших мощностей "зеленой" энергетики в Украине.

Война Зеленского и Ахметова

Противостояние между Ахметовым и Зеленским началось с сентября этого года. Главной причиной является "Закон об олигархах". Дополнительным поводом стало увольнение Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады Украины.

В "антиахметовский" законопроект, прошедший второе чтение в Верховной Раде, подали более 11 тысяч правок.

Президент Владимир Зеленский заявлял на пресс-конференции, что получил информацию, что олигарха Рината Ахметова хотят втянуть в госпереворот. Мол, его планировали 1 – 2 декабря и должны были привлечь миллиард долларов.