Рада обратилась в Бундестаг относительно признания Голодомора геноцидом

Парламент Украины проголосовал за обращение в немецкий Бундестаг. В нем содержится просьба признать Голодомор в Украине геноцидом. За это проголосовал 331 народный избранник.

Парламент просит Бундестаг дать оценку этим событиям. Это, подчеркнули в Верховной Раде, станет важным сигналом для памяти миллионов жертв этого преступления тоталитарного режима.

к теме Это неприемлемо, – в Минкульте возмутились публичной дискуссией о количестве жертв Голодомора

Единственная причина Голодомора – намерение советской власти уничтожить народ

В обращении говорится, что таким образом Бундестаг внесет вклад в противодействие попыткам уменьшить масштаб преступления. Единственная причина Голодомора – намерение советского руководства уничтожить украинский народ.

Также нардепы призывают немецких коллег положить начало совместным системным научным исследованиям касательно исторической роли Германии во время Голодомора. Речь идет и о судьбе немецкого меньшинства в Украине в 1932–33 годах.

Парламентарии предлагают развивать межгосударственное сотрудничество в вопросах восстановления исторической памяти и стремления добиться исторической справедливости.

Читайте также В архивах множество дел относительно Голодомора: чего они касаются

Коротко о чествовании памяти жертв Голодоморов в Украине:

Каждый год в последнюю субботу ноября украинцы отмечают День памяти жертв Голодомора.

Украинцы зажигают свечи на подоконниках – в знак чествования погибших.

Архивы касательно Голодомора СБУ начала изучать только в 2003 году.

28 ноября 2006 года Верховная Рада признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Смотрите документальный фильм о Голодоморе: шокирующие свидетельства очевидцев