Парламент просить Бундестаг дати оцінку цим подіям. Це, наголосили у Верховній Раді, стане важливим сигналом для вшанування пам’яті мільйонів жертв цього злочину тоталітарного режиму.

До теми Це неприйнятно, – у Мінкульті обурилися публічною дискусією про кількість жертв Голодомору

Єдина причина Голодомору – намір радянської влади знищити народ

У зверненні мовиться, що таким чином Бундестаг зробить внесок у протидію спробам применшити масштаб злочину. Єдина причина Голодомору – намір радянського керівництва знищити український народ.

Також нардепи закликають німецьких колег започаткувати спільні системні наукові дослідження щодо історичної ролі Німеччини під час Голодомору. Мовиться і про долю німецької меншини в Україні у 1932 – 33 роках.

Зверніть увагу! Парламентарі пропонують розвивати міждержавну співпрацю в питаннях відновлення історичної пам'яті та спільного прагнення домогтися історичної справедливості.

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Коротко про вшанування пам'яті жертв Голодоморів в Україні:

Щороку в останню суботу листопада українці відзначають День пам'яті жертв Голодомору.

Українці запалюють свічки на підвіконнях – на знак вшанування загиблих.

Архіви щодо Голодомору СБУ почала вивчати лише у 2003 році.

28 листопада 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор геноцидом українського народу.

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