Тюрьма и штрафы на миллионы, – Рада одобрила наказание за контрабанду

Верховная Рада 13 июля одобрила законопроект о криминализации контрабанды. Теперь нарушителям будут грозить штрафы до 2 миллионов гривен, или же заключение до 12 лет.

За законопроект №5420 проголосовали 255 народных избранников. Инициатором документа был президент Владимир Зеленский.

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Что предусматривает закон

Законопроект предусматривает криминализацию контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также их недостоверное декларирование.

Наказание за контрабанду товаров:

в значительном размере – штраф от 170 тысяч до 245 тысяч гривен;

в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, служебным или ранее судимым за контрабанду лицом: штраф от 850 тысяч гривен до 1,275 миллиона гривен или лишение свободы на 5 – 10 лет с лишением права занимать должности до 3 лет и с конфискацией имущества;

с лишением права занимать должности до 3 лет и с конфискацией имущества; организованной группой: заключение на 7 – 11 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет с конфискацией имущества.

Заметим, контрабанда в "значительном размере" – это когда общая стоимость товаров превышает 1700 гривен, а в "крупном размера" – превышает 10 200 гривен.

За контрабанду подакцизных товаров

Добавим, что "значительная" контрабанда – общая стоимость товаров превышает 850 гривен, а "крупная" – более 6 800 гривен.

Наказание:

в значительном размере: штраф 340 – 680 тысяч гривен или лишение свободы до 3 лет ;

; по предварительному сговору группой лиц, служебным или ранее судимым лицом: штраф в 1,2 – 2,4 миллиона гривен или лишение свободы на 6 – 11 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет и конфискацией имущества;

с лишением права занимать определенные должности до 3 лет и конфискацией имущества; совершенное организованной группой: лишением свободы на 10 – 12 лет с лишением права занимать должности до 3 лет и с конфискацией имущества.

За недостоверное декларирование:

штраф от 170 тысяч гривен до 2,4 миллиона гривен;

совершенные лицом, ранее судимым или по предварительному сговору группой лиц: штраф от 765 тысяч до 1,02 миллиона гривен или лишением свободы на 3 – 5 лет.

Заметим, если такие действия привели или могли привести к уменьшению или освобождению от уплаты таможенных платежей в крупных размерах, тогда нарушителю грозит штраф 1,6 – 2,04 миллиона гривен или лишением свободы на 5 – 8 лет.