Рада одобрила постановление о работе в условиях чрезвычайного положения

Украинский парламент перейдет в работу в условиях чрезвычайного положения. Это связано с российской угрозой на Донбассе.

Соответствующее решение приняли на заседании Верховной Рады 23 февраля. За него проголосовали 342 народных избранника, информирует 24 канал.

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Особенности работы парламента в условиях чрезвычайного положения

Рада будет работать в режиме пленарных заседаний, работы в комитетах, временных специальных комиссий и временных следственных комиссий, а также в депутатских фракциях и группах;

во время, когда в соответствии с календарным планом не предусмотрены пленарные заседания, они проводятся по предложению Согласительного совета фракций;

заседание Согласительного совета при необходимости созывается председателем Верховной Рады.

Пленарное заседание можно будет провести без планирования и утвержденного календарного плана. Мы можем в любое время и день собраться и провести пленарное и рассмотреть те проекты постановлений, которые необходимо срочно принять,

– пояснил нардеп Федор Вениславский.

Он добавил, что работу нардепов с избирателями прекратили. В случае необходимости председатель совета Руслан Стефанчук может издать распоряжение об отъезде в округ конкретного парламентария.

СНБО просит Раду ввести чрезвычайное положение

Совет нацбезопасности и обороны утром 23 февраля обратился к Верховной Раде с просьбой ввести по всей территории Украины, кроме Луганской и Донецкой областей, чрезвычайное положение. Алексей Данилов подчеркнул, что это нужно для обеспечения спокойствия в Украине и стабильности экономики.

Парламент рассмотрит введение чрезвычайного положения на внеочередном заседании вечером 23 февраля.

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