Рада после вето Зеленского одобрила наказание тюрьмой за ложь в декларациях

Парламент проголосовал за закон, который возвращает заключение за ложь в декларациях. Предыдущую версию документа ветировал президент Зеленский и внес в него свои предложения.

За документ 29 июня проголосовали 315 народных избранников. Из окончательного варианта закона исключили противоречивое положение – на этом особенно настаивал глава государства.

Ранее Зеленский ветировал закон об ответственности за недостоверное декларирование

На удалении противоречивого положения настаивал президент

Оно заключалось в том, что сведения об объектах декларирования, которые принадлежат или используют члены семьи декларанта, указывают лишь в том случае, если информацию о них подал сам член семьи декларанта.

Зеленский отметил, что таким образом имущество массово будут "переписывать" на членов семьи и это позволит избегать уголовной ответственности.

Изменения касаются умышленного непредставления декларации

Еще одно важное изменение – относительно умышленного недекларирования. Теперь такое будет наказываться:

штрафом от 2500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 42 500 гривен до 51 тысячи гривен);

или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;

или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы сроком на один год.

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Главное о законе об ответственности за ложь в декларациях: