Рада одобрила законопроект об использовании Вооруженных сил Украины

Народные избранники поддержали законопроект об использовании ВСУ. Это произошло во время пленарного заседания в четверг, 3 марта.

Всего в ходе заседания политики приняли 14 законов и одно постановление. Все они касаются войны, которую неделю назад Россия развязала против Украины.

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Законопроект №7115, инициатором которого является президент Владимир Зеленский, был зарегистрирован 24 февраля – в день вторжения России. Документ обозначили как неотложный.

Подробности об этом законопроекте

В нем предлагалось одобрить президентский указ "Об использовании ВСУ и других военных формирований" и разрешить их применение для отпора российской вооруженной агрессии в соответствии с законодательством. Кроме этого, в документе поставлена задача органам государственной власти и военного управления, принимать меры по отпору вооруженной агрессии России.

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