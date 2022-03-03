Загалом у ході засідання політики ухвалили 14 законів та одну постанову. Всі вони стосуються війни, яку тиждень тому Росія розв'язала проти України.
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Законопроєкт №7115, ініціатором якого є президент Володимир Зеленський, був зареєстрований 24 лютого – у день вторгнення Росії. Документ позначили як невідкладний.
Подробиці про цей законопроєкт
У ньому пропонувалося схвалити президентський указ "Про використання ЗСУ та інших військових формувань" та дозволити їхнє застосування для відсічі російській збройній агресії відповідно до законодавства. Крім цього, у документі поставлене завдання органам державної влади та військового управління – вживати заходи щодо відсічі збройній агресії Росії.
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