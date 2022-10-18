Во время военного положения призыва на срочную службу не будет: Рада проголосовала за законопроект

Введение военного положения заставило депутатов пересмотреть норму закона о взятии мужчины на срочную службу. Решение об отмене такого положения Рада наконец-то приняла.

В начале октября президент Зеленский подписал указ об отмене этого осеннего призыва на срочную службу. 18 октября Верховная Рада приняла закон №8109, продолжающий логику принятого президентом решения.

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Призыва срочников не будет до окончания военного положения

В принятом в целом законопроекте "об особенностях призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий" указано, что во время военного положения призыв на срочную военную службу не проводится.

Кроме того, Железняк написал, что призывные комиссии теперь будут рассматривать вопросы:

организации медицинского осмотра для лиц, состоящих на военном учете и достигших 27-летнего возраста. То есть медики будут решать, снимать ли с военного учета таких мужчин.

Выдачи направления призывникам, которые сами захотели поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения. Это направление нужно для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов.

Обратите внимание! За соответствующие изменения в законопроект проголосовали 318 народных депутатов.

Напомним , в апреле Владимир Зеленский подписывал указ , отменяющий весенний призыв. Очевидно, что после принятия этого законопроекта ему этого делать больше не придется.

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