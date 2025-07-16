Рада отправила Шмыгаля в отставку
- 16 июля Верховная Рада отправила правительство Дениса Шмыгаля в отставку, поддержал решение 261 депутат.
- Новым премьер-министром может стать министр экономики Юлия Свириденко, назначение ожидается 17 июля.
На заседании Верховной Рады 16 июля действующее правительство под руководством Дениса Шмыгаля отправили в отставку. 261 депутат проголосовал за это решение.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
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Шмыгаль официально уходит в отставку
После подачи в Верховную Раду заявления от имени Дениса Шмыгаля о том, что он хочет уволиться с должности премьер-министра Украины, депутаты готовились к соответствующему голосованию. А 16 июля народные избранники подтвердили отставку главы правительства. Поддержал такое решение 261 народный избранник, никто не голосовал против, 4 депутата воздержались от выбора.
Вскоре должны избрать нового премьер-министра, кем вполне может стать действующий министр экономики Юлия Свириденко. Известно, что накануне Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.
Железняк также сообщил, что некоторые министры, которые работали в правительстве Дениса Шмыгаля, отныне только исполняют обязанности руководителей министерств. Занятие новых должностей ими, а также официальное назначение нового премьер-министра должно состояться в четверг, 17 июля.
Напомним, Денис Шмыгаль находился на посту главы правительства более 5 лет. Этот срок является самым длинным сроком среди всех премьер-министров Украины.