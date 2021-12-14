Рада поддержала допуск иностранных военных в Украину в 2022 году
Источник:24 канал
Верховная Рада поддержала допуск иностранных военных в Украину для участия в многонациональных учениях в 2022 году. За проголосовали 318 нардепов. Отметим, что такую законодательную инициативу народные избранники рассматривают ежегодно.
За "Закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях" нардепы голосовали 14 декабря. Инициатором документа выступил президент Владимир Зеленский.
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Как голосовали за документ по фракциям:
Документ поддержали 318 народных депутатов, 4 были против, еще 15 – воздержались.
- "Слуга народа" – 218;
- "Европейская Солидарность" – 27;
- "Батькивщина" – 13;
- "За майбутнє" – 11;
- "Голос" – 18;
- "Доверие" – 18;
- Внефракционные – 13.
В Украине состоится 9 многонациональных учений
В 2022 году на территории Украины пройдут 9 многонациональных военных учений, участие в которых примут десятки тысяч военных НАТО. Расходы на эти мероприятия составят свыше 100 миллионов гривен.
Какие учения состоятся в 2022 году
- "Объединенные Усилия – 2022": февраль – декабрь 2022, участие примут 12 500 военных;
- "Репид Трайдент – 2022": март – декабрь 2022, 8 500 военных;
- "Казак Мейс – 2022": март – декабрь 2022, 5 500 военных;
- "Светлая лавина – 2022": февраль – декабрь, до 1300 бойцов;
- "Сильвер Сейбер – 2022": 3 этапа, до 5 500 участников;
- "Си Бриз – 2022": март – декабрь, до 7500 военных;
- "Риверайн-2022": украинско-румынские учения, март – декабрь, около 400 воинов;
- "Кленовая Арка – 2022": март – декабрь, примерно 3 700 участников;
- "Викинг – 2022": февраль – декабрь, до 200 воинов.
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Преимущественно учения длятся до 45 дней. В большинстве из них вовлечена авиация – самолеты и вертолеты, а также военные корабли.
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