Рада поддержала изменения в бюджет: на "єПідтримка" передадут 5,8 миллиарда гривен
В Верховной Раде поддержали изменения в государственный бюджет. Так, расходы увеличили в общей сложности на более 287 миллиардов гривен, из них 5,8 миллиарда, в частности, пойдут на "єПідтримка".
Отмечается, что свои голоса за соответствующий законопроект отдали 299 народных депутатов . Об этом в своих соцсетях сообщили нардепы Алексей Гончаренко, Ярослав Железняк и Виталий Безгин, передает 24 канал.
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В Верховной Раде поддержали законопроект об увеличении расходов государственного бюджета
Виталий Безгин на своей странице в фейсбуке пояснил, что расходы по принятому законопроекту будут распределены следующим образом:
- на сферу безопасности и обороны – около 247,8 миллиарда гривен;
- на социальное обеспечение – 38,42 миллиарда гривен.
Нардеп отметил, что увеличение этих расходов предлагается путем увеличения внешних заимствований .
Алексей Гончаренко на своей странице в телеграмме расписал подробнее, на что и сколько предусмотрено выделение средств по принятому законопроекту. Так, на национальную безопасность и оборону расходы увеличены на 247 769,9 миллиона гривен , и эти деньги пойдут непосредственно на:
- Министерство обороны Украины совместно с Госспецтрансслужбой – 166 118,1 миллиона гривен , из них на оплату труда – 77 846,4 миллиона;
- структуры Министерства внутренних дел (Нацполиция, Нацгвардия, ГСЧС и т.п.) – 76 430,1 миллиона гривен, из них на оплату труда – 56 357,6 миллиона.
- Главное управление разведки Минобороны – 921,4 миллионов гривен, из них на оплату труда – 708,7 миллионов.
- Служба безопасности Украины – 2 782,0 миллиона гривен, из них на оплату труда – 2 583,8 миллиона.
- Управление государственной охраны – 321,5 миллионов гривен, из которых на оплату труда – 230,7 миллионов.
- Службу внешней разведки – 648,8 миллионов гривен, среди которых на оплату труда – 486,4 миллионов.
- Администрацию Госспецсвязи – 548,0 миллиона гривен, из них оплата труда – 537,4 миллиона гривен.
Дополнительные расходы на социальное обеспечение
Кроме увеличения расходов государственного бюджета на безопасность и оборону Украины, законопроектом предусмотрено увеличение расходов на социальное обеспечение:
- на пополнение резервного фонда – 1500,0 миллионов гривен;
- выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по разным пенсионным программам, а также на покрытие дефицита средств Пенсионного фонда – 20 053,1 миллиона гривен ;
- предоставление ежемесячной адресной государственной помощи внутренне перемещенным лицам с целью покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату коммунальных услуг – 12 536,7 миллиона гривен;
- выплаты в рамках программы "Поддержка" - 5 824,5 миллиона гривен.
К слову, эти более 5,8 миллиарда гривен на "поддержку" позволят получить средства тем украинцам, которые подали заявки на выплаты в течение 26 - 31 марта , пояснил Ярослав Железняк.
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