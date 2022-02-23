Рада поддержала изменения законодательства, чтобы легализовать гражданское оружие

На фоне российской агрессии Верховная Рада принимает ряд необходимых законов в оборонной сфере. Так, 23 февраля депутаты приняли еще одно нововведение.

Речь идет об изменениях в законодательстве по гражданскому оружию. В первом чтении Рада поддержала законопроект номер 5709, сообщает 24 канал.

По теме Верховная Рада просит санкций против Госдумы России

Что предусматривает закон

Нардепы приняли в первом чтении законопроект 5708, который легализует гражданское оружие. А законопроект 5709 сможет вывести его из-под наказаний по административному и уголовному кодексу.

Он, в частности, предусматривает:

Внесение изменений в УКУ в части уточнения границ необходимой обороны и установления ответственности за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Предлагают предусмотреть в административном кодексе лишение предоставленного гражданину права на владение гражданским оружием и боевыми припасами к нему.

Также из кодекса забирают устаревшие советские нормы, касающиеся охоты. Ведь в соответствии с ними запрещено лишать права охоты, конфисковать огнестрельное оружие и другие орудия и боевые припасы лиц, для которых охота является основным источником существования.

Также предусмотрено увеличение размеров штрафов за правонарушения в сфере оборота оружия.

Нардепы поддержали проект закона за основу – он набрал 277 голосов.

Закон о гражданском оружии: основное

Законопроект определяет правовой режим собственности на гражданское огнестрельное оружие. Устанавливает основные права и обязанности физических и юридических лиц относительно производства, приобретения, владения, отчуждения, ношения, транспортировки, ремонта, применения гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему, и тому подобное.

Документ предлагает определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие, условия и порядок получения документов о праве собственности на него, осуществить его классификацию.

Предполагается также разработать порядок выдачи медицинского заключения об отсутствии противопоказаний, которые препятствуют получению документа на оружие. А еще разработать порядок создания и ведения Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия.

Также документ определяет порядок страхования гражданской ответственности владельцев такого оружия. В то же время предусмотрено использование гражданского огнестрельного оружия для самозащиты, а также ограничения относительно права на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы.

В документе также определяется понятие зон, свободных от оружия, и регулируется временный ввоз и вывоз гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов на и с территории Украины.

Законопроект, либерализуя с одной стороны оборот гражданского огнестрельного оружия в Украине, одновременно усиливает ответственность за его незаконное использование.

Как происходило голосование: смотрите видео