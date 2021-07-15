Могут расширить полномочия наблюдательных советов: Рада приняла проект закона

Рада одобрила проект закона о совершенствовании корпоративного управления. Он позволяет расширить полномочия наблюдательных советов.

За основу проект закона №5593-д нардепы приняли 15 июля. За него проголосовал 251 депутат.

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Полномочия наблюдательного совета увеличиваются

Расширяются полномочия наблюдательных советов относительно утверждения стратегических планов развития и годовых финансовых и инвестиционных планов.

развития и годовых финансовых и инвестиционных планов. Она должна обеспечивать ежегодные независимые аудиторские проверки финансовой отчетности, оплаты труда и вознаграждения руководителям госпредприятия.

финансовой отчетности, оплаты труда и вознаграждения руководителям госпредприятия. Более того, она сможет обеспечивать назначения и освобождения от должностей руководителей хозяйственных структур.

Наблюдательные советы всех государственных компаний должны отвечать за утверждение финпланов.

О назначении руководителей

Компетенцией наблюдательного совета будет назначение и увольнение руководителя госпредприятия.

госпредприятия. Кабмин будет согласовывать решения наблюдательного совета о назначении и увольнении с должностей руководителей.

О девидендах и вознаграждениях

Дивиденды будет утверждать управленец или группа руководителей на основании предложения наблюдательного совета, предоставленной на основе государственной дивидендной политики.

Вознаграждение для наблюдательного совета и исполнительного органа насчитывают в соответствии с политикой о вознаграждении.

Кабмин будет утверждать политику вознаграждения руководителей госкомпаний.

Кабмин также будет определять порядок оценки работы наблюдательных советов госкомпаний.

Что этому предшествовало