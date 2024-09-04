Рада поддержала увольнение Александра Камышина с должности главы Минстратпрома

Верховная Рада днем, 4 сентября, поддержала увольнение Александра Камышина. Он занимал должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Ярослав Железняк. Нардеп также объяснил, чем в дальнейшем будет заниматься Камышин.

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Совет поддержал увольнение Александра Камышина с должности Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. По словам Железняка, "за" проголосовали 243 депутата.

Отчет был, спасибо за работу. Несмотря на информацию в СМИ, он не уходит на должность заместителя председателя ОП. А будет в статусе стратегического советника. Я так понимаю вообще функцию Шурмы после его увольнения пока решили в ОП сократить,

– добавил нардеп.



Рада поддержала увольнение Александра Камышина / Фото Ярослава Железняка

Накануне глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступили заявления об отставке от министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, министра юстиции Украины Дениса Малюски, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца.