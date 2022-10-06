Рада поддержала увольнение Шевченко с должности главы Нацбанка
6 октября 2022 , 16:06Читати новину українською
Верховная Рада решила уволить Кирилла Шевченко с должности главы Нацбанка. До этого ему объявили сообщение о подозрении.
Увольнение Шевченко поддержали 263 нардепа. Голосование парламента прошло 6 октября.
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Парламент поддержал увольнение Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины. Самого господина Шевченко не было, поэтому увольнение прошло в "турборежиме",
– рассказал нардеп Ярослав Железняк.