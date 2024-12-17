Рада поддержала за основу законопроект о введении института множественного гражданства

Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект №11469 о введении института множественного гражданства в Украине. Решение поддержало 247 парламентариев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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Что известно о законопроекте

Как рассказал Железняк, уже до второго чтения парламентарии должны учесть предложения и замечания, в частности, Мирового Конгресса Украинцев. Также, по результатам отдельного голосования, документ будет направлен на экспертизу Конституционного Суда Украины.

Заметим, что такая возможность не предусмотрена для граждан России или других государств, не признающих территориальную целостность и суверенитет Украины. Напомним, что согласно документу, представленному Владимиром Зеленским, множественность гражданства будут разрешать в следующем случае:

приобретение гражданином Украины гражданства государств из перечня тех, чьи граждане приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке;

приобретение ребенком, являющимся гражданином Украины, гражданства своих усыновителей-иностранцев;

одновременное обретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства;

автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства в результате женитьбы на иностранце;

автоматическое приобретение гражданином Украины, достигшего совершеннолетия, иного гражданства в результате применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства;

приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке для иностранцев, являющихся гражданами государств, входящих в перечень тех, кто может получить гражданство в упрощенном порядке.

Напомним, в августе Владимир Зеленский подал в Раду законопроект о множественном гражданстве. Кроме вышеупомянутого документ уточняет условия приобретения гражданства Украины по рождению, по территориальному происхождению, а также условия принятия в гражданство.