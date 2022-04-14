Рада поддержала законопроект о лишении предателей государственных наград

13 апреля парламент поддержал законопроект о лишении предателей государственных наград. Согласно ему, круг лиц, который несет угрозу интересам государственной безопасности, лишат ранее присвоенных государственных наград.

За законопроект №6163 проголосовали народные депутаты в первом чтении.

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Предателей будут лишать государственных наград

По словам первого вице-спикера парламента и одного из инициаторов проекта Александра Корниенко, всех, кто проявил пренебрежение территориальной целостностью, суверенитетом Украины, будут лишать государственных наград по представлению Верховной Рады или СНБО Президенту Украины.

Окончательное решение о лишении награды принимает глава государства.

За 30 лет независимости многие были отмечены государственными наградами. Но недопустимо, чтобы эти знаки отличия оставались у тех, кто поддерживает российскую агрессию и не признает суверенитет Украины,

– подчеркнул Корниенко.

На каких основаниях будут лишать государственных наград:

популяризация или пропаганда государственных органов страны-агрессора и ее должностных лиц;

оправдание, признание правомерности или публичное отрицание вооруженной агрессии России, аннексии украинской территории, нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины;

участие в вооруженной агрессии против Украины или оккупационных силах или администрациях агрессора.

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