Рада предлагает строить новое жилье сразу с надежными бомбоубежищами

Парламент инициирует разработку новых строительных норм, предусматривающих надежные бомбоубежища в отстроенных и новых домах.

Законопроект №7198, предусматривающий восстановление на средства государства, уже был принят в первом чтении. Вместе с этим Комитет ВР по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства инициирует разработку новых требований безопасности к жилью.

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Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что настоящее требует наличия надежных укрытий в домах. Главная причина этого – война России против Украины.

Хотелось бы верить, что в будущем они никогда не пригодятся. Впрочем, с такими соседями-извергами приходится опасаться. Поэтому в Украине будут перезапускать жизнедеятельность пострадавших городов с учетом необходимости надежных укрытий.

– сказала Шуляк.

Опыт Израиля в качестве примера безопасности граждан

Она рассказала об опыте Израиля, где одним из требований к новостройкам является наличие бомбоубежищ. Там они есть во всех домах, построенных после 2004 года. В то же время, в старых домах устанавливают специальные бетонные бункеры во дворах.

Шуляк уверена, что нашей стране следует учесть опыт Израиля в запланированном восстановлении жилья и инфраструктуры, которое уничтожили оккупанты. Поэтому вопросы безопасности и бомбоубежищ власти хотят урегулировать на законодательном уровне, с четко прописанными нормами и правилами.

Это должно стать одним из требований пользователей такого жилья и помещений. То есть, покупатели жилья будут обращать внимание на то, есть ли в доме современные безопасные и комфортные бомбоубежища и паркинги. Как вариант рассматриваем проектирование новых домов с укрепленными подземными паркингами, которые можно использовать как надежное бомбоубежище", – сказала глава партии "Слуга народа".

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