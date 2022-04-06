Законопроєкт №7198, який передбачає відбудову коштом держави, вже прийняли у першому читанні. Разом із цим Комітет ВР з питань з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства ініціює розробку нових безпекових вимог до житла.

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Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила, що сьогодення вимагає наявності надійних укриттів у будинках. Головна причина цього – війна Росії проти України.

Хотілося б вірити, що в майбутньому вони ніколи не знадобляться. Втім, з такими сусідами-нелюдами доводиться остерігатися. Тому в Україні будуть перезапускати життєдіяльність постраждалих міст з урахуванням необхідності надійних укриттів,

– сказала Шуляк.

Досвід Ізраїлю як приклад безпеки громадян

Вона розповіла про досвід Ізраїлю, де однією з вимог до новобудов є наявність бомбосховищ. Там вони є у всіх будинках, які збудовані після 2004 року. Водночас у старих будинках встановлюють спеціальні бетонні бункери у дворах.

Шуляк впевнена, що нашій країні треба врахувати досвід Ізраїлю у запланованій відбудові житла та інфраструктури, яке знищили окупанти. Тож питання безпеки та бомбосховищ влада хоче врегулювати на законодавчому рівні, з чітко прописаними нормами та правилами.

"Це має стати однією з вимог користувачів такого житла та приміщень. Тобто, покупці житла звертатимуть увагу на те, чи є в будинку сучасні безпечні та комфортні бомбосховища та паркінги. Як варіант розглядаємо проєктування нових будинків з укріпленими підземними паркінгами, які можна використовувати як надійне бомбосховище", – сказала голова партії "Слуга народу".

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