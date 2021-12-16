Антитабачный закон: когда в Украине запретят курить электронные сигареты в заведениях

Верховная Рада 16 декабря поддержала антитабачный законопроект. Ограничения курения в заведениях вступят в силу уже через 18 месяцев.

Законопроект №4358 поддержали 317 нардепов. Главный санитарный врач Игорь Кузин убежден, что законопроект хорошо отразится на здоровье украинцев, в частности молодежи.

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Основные положения законопроекта

Устройства для нагрева запретят курить во всех общественных местах. Так же, как раньше запретили "традиционные" сигареты.

Изображение медицинских предупреждений на упаковке сигарет будет увеличено – с 50% до 65%. Так же их будут наносить с обеих сторон.

Запретят рекламу, спонсорство и стимулирование курения электронных устройств, а также продажу их несовершеннолетним.

По словам Кузина, теперь украинское антитабачное законодательство будет соответствовать Директиве Европейского Союза №2014/40.

Закон вступает в силу через 18 месяцев со дня его опубликования,

– добавил чиновник.

Электронные сигареты нельзя продавать несовершеннолетним

Еще с 1 января 2021 года в Украине действует закон о запрете электронных сигарет и устройств для нагрева табака лицам младше 18 лет. За нарушения могут быть штрафы от 6 800 до 13 600 гривен. Если ситуация повторится, нарушитель будет вынужден заплатить от 13 600 до 23 800 гривен.

Смотрите видео 24 канала о вреде курения:

Текст поста Игоря Кузина:

Приветствую принятие Верховной Радой антитабачного законопроекта №4358! "За" – 317 народных депутатов, конституционное большинство!

Основные положения принятого закона:

Устройства для нагревания запрещается курить во всех общественных местах (по аналогии с "традиционными" сигаретами),

Изображение медицинских предупреждений на упаковке сигарет будет увеличено (65% вместо 50%) и нанесено с обеих сторон,

Запрещается реклама, спонсорство и стимулирование курения электронных устройств и продажа их несовершеннолетним.

Это далеко не все нововведения, которые есть в законе, однако уже можно сказать, что это революционный шаг в борьбе с эпидемией курения. Главное, что законопроект безусловно отразится на здоровье украинцев, в частности молодежи, ведь защитит их от негативного влияния табака и электронных устройств для курения.

Теперь украинское антитабачное законодательство будет соответствовать Директиве Европейского Союза №2014/40. Закон вступает в силу через 18 месяцев со дня опубликования.

Благодарен всем, кто присоединился к тому, чтобы закон был принят!