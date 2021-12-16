Законопроєкт №4358 підтримали 317 нардепів. Головний санітарний лікар Ігор Кузін переконаний, що законопроєкт добре позначиться на здоров'ї українців, зокрема, молоді.

До теми В Україні заборонили міцні та ароматизовані сигарети: рішення Ради

Основні положення законопроєкту

Пристрої для нагрівання заборонять курити у всіх громадських місцях. Так само як раніше заборонили "традиційні" сигарети.

Зображення медичних попереджень на пакуванні сигарет збільшать – з 50% до 65%. Так само їх наноситимуть з обох боків.

Заборонять рекламу, спонсорство та стимулювання куріння електронних пристроїв, а також продаж їх неповнолітнім.

За словами Кузіна, тепер українське антитютюнове законодавство буде відповідати Директиві Європейського Союзу № 2014/40.

Закон набирає чинності через 18 місяців із дня його опублікування,

– додав посадовець.

Електронні сигарети не можна продавати неповнолітнім

Ще з 1 січня 2021 року в Україні діє закон про заборону електронних сигарет та пристроїв для нагріву тютюну особам, молодшим за 18 років. За порушення можуть оштрафувати від 6 800 до 13 600 гривень. Якщо ситуація повториться, порушник буде вимушений заплатити від 13 600 до 23 800 гривень.

Дивіться відео 24 каналу про шкоду від куріння:

Текст поста Ігоря Кузіна:

Вітаю ухвалення Верховною Радою антитютюнового законопроєкту №4358! "За" – 317 народних депутатів, конституційна більшість!

Основні положення ухваленого закону:

Пристрої для нагрівання забороняється курити у всіх громадських місцях (по аналогії із "традиційними" цигарками),

Зображення медичних попереджень на пакуванні сигарет буде збільшено (65% замість 50%) та нанесено з обох боків,

Забороняється реклама, спонсорство та стимулювання куріння електронних пристроїв та продаж їх неповнолітнім.

Це далеко не всі нововведення, які є в законі, проте вже можна сказати, що це революційний крок у боротьбі з епідемією тютюнопаління. Головне, що законопроєкт безумовно позначиться на здоров'ї українців, зокрема, молоді, адже захистить їх від негативного впливу тютюну та електронних пристроїв для куріння.

Тепер українське антитютюнове законодавство буде відповідати Директиві Європейського Союзу № 2014/40. Закон набирає чинності через 18 місяців із дня його опублікування.

Вдячний всім, хто доєднався до того, щоб закон був ухвалений!