Рада приняла за основу законопроект о критической инфраструктуре: что он предусматривает
Источник:24 канал
Нардепы 29 июня проголосовали за основу законопроект о критической инфраструктуре. Согласно документу, в Украине планируют создать Нацкомиссию по защите инфраструктуры.
За законопроект № 5219 проголосовали 318 парламентариев. В документе определены критерии, согласно которым объекты будут относить к критической инфраструктуре.
Актуально Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть закон об олигархах
Они будут взаимодействовать с различными общегосударственными и национальными системами защиты информации и объектов
Что еще предусматривает законопроект:
- В сфере критической инфраструктуры обеспечат парламентский и общественный контроль.
- Объекты будет страховать государство.
- Также общественность будут привлекать к предотвращению атак на объекты.
- Создадут Реестр объектов критической инфраструктуры, а также Нацкомиссию, которая будет регулировать всю сферу.
Аудит работы этой Нацкомиссии будут проводить ежегодно. Этим будет заниматься Счетная палата. А независимую внешнюю оценку – каждые три года.
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Рада приняла закон о национальном сопротивлении
Отметим, что 29 июня Верховная Рада также приняла закон о национальном сопротивлении. Его президент Зеленский определил как неотложный. В документе говорится о привлечении широких слоев населения Украины к защите своей страны.