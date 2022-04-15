Рада приняла за основу законопроект о реинтеграции и восстановлении прав ребенка
Источник:Верховная Рада
Парламентарии поддержали за основу законопроект №7231. Он предлагает расширить основания установления статуса пострадавшего вследствие военных действий ребенка.
Документ также предлагает ввести меры по реинтеграции и восстановлению прав ребенка.
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Что меняет законопроект
Отныне дети в Украине смогут получить статус пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов если он или она:
- осиротела или была разлучена с семьей,
- лишена крыши,
- была вынуждена покинуть свое место жительства.
Кроме того, в документе прописаны меры по реинтеграции и восстановлению прав ребенка:
- предоставление льгот,
- преимуществ и социальных гарантий, которые необходимы для обеспечения достойных условий жизни,
- создание Единого государственного реестра детей, нуждающихся в реинтеграции и восстановлении своих прав, с внесением в него пострадавших через внутреннее перемещение.
Добавим, что в Украине подтвердили гибель 197 детей в результате военных действий. Однако эти данные могут быть значительно выше. Всего из-за войны в Украине пострадали более 548 детей: 197 погибли и более 350 детей получили ранения различной степени тяжести.
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