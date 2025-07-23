Верховная Рада ушла на каникулы после ликвидации независимости НАБУ и САП, – нардеп

22 июля 2025 года Верховная Рада приняла закон №12414, которым фактически ликвидировала независимость НАБУ и САП. Уже сейчас народные избранники ушли на каникулы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка.

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Можно ли решить ситуацию с 12414 быстро?

Ярослав Железяк выразил скепсис относительно возможности решения ситуации с НАБУ и САП в ближайшее время.

Нардеп отметил, что после разрушения антикоррупционного законодательства Верховная Рада ушла на 4-недельный "перерыв". То есть заседаний парламента не будет до 20-х чисел августа.

Поэтому ничего даже теоретически не будет. Ну а там дальше сделают вид, что и тема уже не так актуальна,

– написал он.

Заметим, что Владимир Зеленский провел встречу с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов. По результатам разговора президент пообещал, что уже на следующей неделе должна состояться встреча для выработки плана действий. А через две недели, мол, все органы должны предоставить общий план изменений.