Рада одобрила законопроект об обличителях коррупции, учтя предложения Зеленского

Верховная Рада 1 июня приняла законопроект об обличителях коррупции вместе с предложениями президента Владимира Зеленского. Инициативу поддержал 281 депутат.

Проект №3450 предусматривает создание единого портала сообщений о коррупции. Кроме того, инициатива усовершенствует работу Национального антикоррупционного бюро.

Ранее Зеленский поручил Кабмину усовершенствовать положения антикоррупционного закона

Обличители получат защиту

Проект закрепит право обличителей коррупции на бесплатную правовую помощь.

Важно, что гарантируют конфиденциальность и анонимность сообщений, а также вознаграждение в определенных законом случаях.

При необходимости человеку могут оказать психологическую помощь.

Что не нравилось Зеленскому

У президента были вопросы по защите обличителей коррупции. Зеленский отмечал, что инициатива не определяет цель обработки данных об обличителях. Кроме того, президент обратил внимание на то, что не урегулировали вопрос объема информации, которую будут вносить в базу, порядок защиты данных, основания и людей, которые будут иметь доступ к ним, а также ответственность за их незаконное использование.

Глава государства заметил, что документ оперирует оценочными понятиями, которые не способствуют защите обличителей. По убеждению президента, закон противоречил Уголовному кодексу в части выплаты вознаграждения обличителям.

Какие предложения президента учли

В законопроекте изменили определение внутренних каналов сообщения о возможных коррупционных фактах. Зато забрали конструкцию "точно известные факты", которая касалась обличителей.

Определили, что каналы сообщения о коррупции имеют право создавать органы, уполномоченные составлять админпротоколы или расследовать коррупционные преступления. Защитили персональные данные обличителей, предусмотрев ответственность за их использование.

Отменили определенные требования к обличителям. В частности, объяснения, откуда ему стали известны данные о коррупции.

Ранее предполагали, что вознаграждение обличителю будут платить после взыскания убытков в доход государства. Однако от этой нормы отказались.

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