Рада приняла закон об олигархах: как голосовали разные фракции

Верховная Рада 23 сентября окончательно приняла законопроект о деолигархизации. Ни один голос за проект закона не отдали оппозиционные фракции.

В частности говорится о "Европейской Солидарности", "Батькивщине", "Оппозиционной платформе – За жизнь". Почти все "слуги народа" проголосовали "за" проект закона.

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Как голосовали разные фракции за закон об олигархах

Согласно спискам Верховной Рады, "за" проект закона во втором чтении проголосовали 279 нардепов:

229 голосов – фракция политической партии "Слуга народа";

18 голосов – депутатская группа "Партия "За майбутнє";

15 – депутатская группа "Доверие";

11 – фракция политической партии "Голос";

6 – внефракционные.



279 нардепов проголосовали "за" закон об олигархах / Скриншот из видео

Воздержались от голосования 27 нардепов:

1 нардеп от фракции политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

1 – от фракции политической партии "Европейская Солидарность";

20 – от фракции политической партии ВО "Батькивщина";

1 – от депутатской группы "Партии "За майбутнє";

2 – от депутатской группы "Доверие";

1 – внефракционный;

1 – от фракции политической партии "Голос".



Рада приняла закон об олигархах / Скриншот из трансляции

Более того, стоит отметить, что против проголосовали 54 нардепа:

1 нардеп от "Слуги народа";

20 – от "Оппозиционной платформы – За жизнь";

23 – от "Европейской Солидарности";

5 – внефракционных;

5 – от "Голоса".

Коротко о законе об олигархах