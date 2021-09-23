Рада приняла закон об олигархах: как голосовали разные фракции

23 сентября 2021 , 15:10
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Источник:

24 канал

Верховная Рада 23 сентября окончательно приняла законопроект о деолигархизации. Ни один голос за проект закона не отдали оппозиционные фракции.

В частности говорится о "Европейской Солидарности", "Батькивщине", "Оппозиционной платформе – За жизнь". Почти все "слуги народа" проголосовали "за" проект закона.

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Как голосовали разные фракции за закон об олигархах

Согласно спискам Верховной Рады, "за" проект закона во втором чтении проголосовали 279 нардепов:

  • 229 голосов – фракция политической партии "Слуга народа";
  • 18 голосов – депутатская группа "Партия "За майбутнє";
  • 15 – депутатская группа "Доверие";
  • 11 – фракция политической партии "Голос";
  • 6 – внефракционные.


279 нардепов проголосовали "за" закон об олигархах / Скриншот из видео

Воздержались от голосования 27 нардепов:

  • 1 нардеп от фракции политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
  • 1 – от фракции политической партии "Европейская Солидарность";
  • 20 – от фракции политической партии ВО "Батькивщина";
  • 1 – от депутатской группы "Партии "За майбутнє";
  • 2 – от депутатской группы "Доверие";
  • 1 – внефракционный;
  • 1 – от фракции политической партии "Голос".


Рада приняла закон об олигархах / Скриншот из трансляции

Более того, стоит отметить, что против проголосовали 54 нардепа:

  • 1 нардеп от "Слуги народа";
  • 20 – от "Оппозиционной платформы – За жизнь";
  • 23 – от "Европейской Солидарности";
  • 5 – внефракционных;
  • 5 – от "Голоса".

Коротко о законе об олигархах

  • Проект закона №5599 о предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни, приняли в первом чтении в июле 2021 года.
  • 23 сентября 2021 года Рада приняла проект окончательно – "за" проголосовали 279 нардепов.
  • Согласно закону, олигархов должны превратить в бизнесменов и не допустить их влияния на экономику Украины. Именно поэтому создадут реестр олигархов. Подробнее о том, кто может туда попасть – здесь.
Автор: Діана Квасневська