Рада приняла закон об олигархах: как голосовали разные фракции
23 сентября 2021 , 15:10Читати новину українською
Источник:24 канал
Верховная Рада 23 сентября окончательно приняла законопроект о деолигархизации. Ни один голос за проект закона не отдали оппозиционные фракции.
В частности говорится о "Европейской Солидарности", "Батькивщине", "Оппозиционной платформе – За жизнь". Почти все "слуги народа" проголосовали "за" проект закона.
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Как голосовали разные фракции за закон об олигархах
Согласно спискам Верховной Рады, "за" проект закона во втором чтении проголосовали 279 нардепов:
- 229 голосов – фракция политической партии "Слуга народа";
- 18 голосов – депутатская группа "Партия "За майбутнє";
- 15 – депутатская группа "Доверие";
- 11 – фракция политической партии "Голос";
- 6 – внефракционные.
279 нардепов проголосовали "за" закон об олигархах / Скриншот из видео
Воздержались от голосования 27 нардепов:
- 1 нардеп от фракции политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- 1 – от фракции политической партии "Европейская Солидарность";
- 20 – от фракции политической партии ВО "Батькивщина";
- 1 – от депутатской группы "Партии "За майбутнє";
- 2 – от депутатской группы "Доверие";
- 1 – внефракционный;
- 1 – от фракции политической партии "Голос".
Рада приняла закон об олигархах / Скриншот из трансляции
Более того, стоит отметить, что против проголосовали 54 нардепа:
- 1 нардеп от "Слуги народа";
- 20 – от "Оппозиционной платформы – За жизнь";
- 23 – от "Европейской Солидарности";
- 5 – внефракционных;
- 5 – от "Голоса".
Коротко о законе об олигархах
- Проект закона №5599 о предотвращении угроз нацбезопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни, приняли в первом чтении в июле 2021 года.
- 23 сентября 2021 года Рада приняла проект окончательно – "за" проголосовали 279 нардепов.
- Согласно закону, олигархов должны превратить в бизнесменов и не допустить их влияния на экономику Украины. Именно поэтому создадут реестр олигархов. Подробнее о том, кто может туда попасть – здесь.