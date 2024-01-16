Рада приняла законопроект, разблокировавший цифровизацию армии

Верховная Рада приняла долгожданный законопроект №10062 относительно реестров для воинского учета.

О принятии законопроекта №10062 в своем телеграм-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк. "За" проголосовали 249 депутатов.

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Законопроект №10062 принят

Украинские военные и Минобороны долго ждали принятия законопроекта о реестрах воинского учета. 16 января Верховная Рада приняла его в целом.

После долгих и сложных дискуссий и провала многих правок законопроект №10062 относительно реестров для воинского учета принят в целом,

– написал Ярослав Железняк.

Что дает законопроект о реестрах военнообязанных

Принятия законопроекта №10062 очень ждали в Минобороны и Генштабе. В министерстве убеждены, что он "критически важен для обороноспособности Украины".

В ведомстве пояснили, что реализация его положений будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также, наконец, переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат.

Реестр призывников, военнообязанных и резервистов будет более совершенным, наладится взаимодействие между всеми реестрами и данными по воинскому учету.

Также благодаря принятому законопроекту будет создан реестр военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, который позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военнослужащим.

Вдобавок военнослужащие и военнообязанные получат портал электронных услуг. К примеру, появится возможность предоставления статуса УБД онлайн, офлайн и автоматически при наличии необходимых данных в системе.

А еще теперь будет возможность создания и использования цифрового военно-учетного документа (сертификата).

Новый законопроект усилит киберзащиту и повлияет на работу ПВО

Кроме вышеуказанных преимуществ, законопроект поможет Минобороны усилить киберзащиту и позволит размещать свои IТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Это поможет освободить средства ПВО, защищающие национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов. Благодаря этому освободившиеся ресурсы будут использовать для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры.

Вместе с этим появится ряд других бонусов: