Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год. Он будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно.

Это произошло во время пленарного заседания парламента в четверг, 2 декабря. Соответствующий законопроект рассматривали по сокращенной процедуре.

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В "Слуге народа" призвали к голосованию

Перед принятием законопроекта к парламентариям обратился "слуга народа" Андрей Костин. Он возглавляет комитет Совета по вопросам правовой политики. Нардеп призвал поддержать решение, чтобы продолжить переговорный процесс в Трехсторонней контактной группе и на уровне нормандского формата. Мол, именно этот документ является базой переговоров по достижению мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.

Результаты голосования в целом:

за – 317 нардепов;

против – 21;

воздержались – 9;

не голосовали – 23.

Этим законом возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продлевается еще на 1 год.

Против высказались 14 депутатов от "Голоса" (остальные отсутствовали или не голосовали), 5 представителей "Батькивщины", а также 2 внефракционных.

Закон об особом статусе Донбасса: что надо знать

Закон, созданный в рамках минских договоренностей, приняли еще в сентябре 2014 года. В нем говорилось о введении особого порядка местного самоуправления для отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Документ вступил в силу 18 октября 2014 года – на 3 года. После этого нардепы в конце ежегодно продлевали срок его действия.

Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления на оккупированных территориях Донбасса начнет действовать только тогда, когда оккупанты выведут из Украины все свои войска. Украина должна получить контроль над оккупированными территориями, должно произойти полное прекращение огня. Только при таких условиях на Донбассе можно будет провести выборы.