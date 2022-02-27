Рада просит распространять постеры с призывом выходить на митинги в поддержку Украины
27 февраля 2022 , 00:59Читати новину українською
Источник:ТСН
Верховная Рада призвала распространить постеры с анонсом митингов в поддержку Украины заграницей. Цель – введение новых ограничений против России.
Эти постеры создали украинцы, которые сейчас заграницей. Теперь их призывают распространять.
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Привлекайте ваших родных и знакомых заграницей! Распространяйте это сообщение в соцсетях! Оказывайте давление на европейских политиков! Сегодня Россию уже отключили от SWIFT! Завтра ожидаем новые победы с вашей помощью,
– говорится в сообщении.
Постеры, которые создали украинцы заграницей: фото Верховной Рады
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