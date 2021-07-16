Как вы оцениваете провальное голосование за легализацию медицинского каннабиса: опрос
Источник:24 канал
Рада не поддержала законопроект №5596 о легализации медицинского каннабиса. Депутаты смогли собрать только 184 голоса из 226 необходимых.
Около 2 миллиона украинцев нуждаются в медицинском каннабисе по состоянию своего здоровья. Этот препарат может облегчить, в частности, жизнь онкобольных.
К теме Страшный наркотик или лекарственное средство: вся правда о легализации медицинского каннабиса
Что предусматривает законопроект №5596
Он разработан прежде всего для нужд людей с серьезными заболеваниями, течение которых может облегчить употребление медицинского каннабиса. Говорится, в частности, о:
- создании нормативных условий для законного оборота медицинской марихуаны;
- установлении требований и контроля за оборотом конопли на разных этапах;
- обеспечении возможности приобрести и хранить лекарственную коноплю с лечебной целью.
Предлагаем вам высказать свое мнение относительно голосования Рады. Расскажите, поддерживаете ли вы соответствующее решение народных избранников.
Медицинская марихуана
По состоянию на июль 2021 года использование медицинского каннабиса в медицинских целях разрешено в 56 странах мира. Среди них – Израиль, Дания, Австрия, Швейцария и Польша.
Где в мире уже легализовали марихуану / Инфографика 24 канала