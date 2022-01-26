Рада рассмотрит увольнение Сенниченко с должности главы Фонда госимущества

Дмитрия Сенниченко могут уволить с должности главы Фонда госимущества. Этот вопрос 27 января будет рассматриваться Верховной Радой.

Увольнение Сенниченко нардепы будут рассматривать первым. Докладывать по этому поводу будет председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

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Сенниченко подал в отставку раньше

О том, что Сенниченко может покинуть свой пост, СМИ писали еще в ноябре 2021 года. Утверждали, что чиновник увольняется по собственному желанию.

Называли и главные предпосылки увольнения: недовольство отдельных представителей политикума приватизацией. Журналист Сергей Лещенко утверждал, что чиновник уходит в отставку из-за "скандальной приватизации завода "Большевик".

На следующий день после публикации чиновник подтвердил, что уходит в отставку. Уверял, что это его личное желание.

Что известно о Сенниченко