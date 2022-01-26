Рада рассмотрит увольнение Сенниченко с должности главы Фонда госимущества
Источник:Верховная Рада
Дмитрия Сенниченко могут уволить с должности главы Фонда госимущества. Этот вопрос 27 января будет рассматриваться Верховной Радой.
Увольнение Сенниченко нардепы будут рассматривать первым. Докладывать по этому поводу будет председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.
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Сенниченко подал в отставку раньше
О том, что Сенниченко может покинуть свой пост, СМИ писали еще в ноябре 2021 года. Утверждали, что чиновник увольняется по собственному желанию.
Называли и главные предпосылки увольнения: недовольство отдельных представителей политикума приватизацией. Журналист Сергей Лещенко утверждал, что чиновник уходит в отставку из-за "скандальной приватизации завода "Большевик".
На следующий день после публикации чиновник подтвердил, что уходит в отставку. Уверял, что это его личное желание.
Что известно о Сенниченко
- Мужчина начал свою карьеру в 1997 году – работал экономистом в Национальном банке Украины.
- В течение 2000-2001 года работал в Службе премьер-министра в должности международного секретаря.
- В 2013-2016 годах работал директором Jones Lang LaSalle в Украине, а также директором по развитию бизнеса в СНГ.
- Кроме того, являлся главой управления недвижимым имуществом и инфраструктурой в "Укрпочте".
- Мужчину назначили главой Фонда госимущества 19 сентября 2019 года.