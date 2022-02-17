Рада ратифицировала соглашение с ЕС о совместном авиапространстве
Верховная Рада ратифицировала соглашение с Евросоюзом о совместном авиапространстве. "За" проголосовало 311 народных депутатов.
Так, Верховная Рада поголосовала за проект Закона о ратификации Соглашения между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны, об общем авиационном пространстве. Как сообщает 24 канал, говорится о проекте закона №0144.
К теме Соглашение об открытом небе: комитет рекомендует Раде ратифицировать совместное авиапространство
Рада поддержала ратификацию соглашения об "открытом небе" с ЕС
Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения между Украиной и Евросоюзом. Она касается общего авиационного пространства.
Большинство депутатов проголосовали за проект закона / Скриншот с телеканала Рада
Именно ратификация соглашения Радой позволила завершить процесс выполнения внутригосударственных процедур. Они были необходимы для того, чтобы соглашение вступило в силу.
В тексте международного договора говорится, что его цель – постепенное создание общего авиационного пространства между Украиной и Евросоюзом и его государствами-членами, что основывается, в частности, на:
- идентичных правилам в области безопасности полетов, авиационной безопасности, организации воздушного движения;
- защиты окружающей среды, защиты прав потребителей, систем компьютерного бронирования;
- а также на идентичных правилах, касающихся социальных аспектов.
"С этой целью соглашение устанавливает обязательные правила, технические требования, административные процедуры, базовые эксплуатационные стандарты и имплементационные нормы, применяемые между сторонами", – говорится в документе.
Общее авиационное пространство предполагает свободный доступ к рынку авиаперевозок на равных условиях конкуренции.
В пояснительной записке говорится, что реализация сделки будет положительно влиять на:
- рыночную среду;
- обеспечение защиты прав и интересов хозяйствующих субъектов, граждан и государства;
- развитие регионов;
- рынок труда;
- уровень занятости населения.