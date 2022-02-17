Рада ратифицировала соглашение с ЕС о совместном авиапространстве

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Евросоюзом о совместном авиапространстве. "За" проголосовало 311 народных депутатов.

Так, Верховная Рада поголосовала за проект Закона о ратификации Соглашения между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны, об общем авиационном пространстве. Как сообщает 24 канал, говорится о проекте закона №0144.

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Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения между Украиной и Евросоюзом. Она касается общего авиационного пространства.

Большинство депутатов проголосовали за проект закона / Скриншот с телеканала Рада

Именно ратификация соглашения Радой позволила завершить процесс выполнения внутригосударственных процедур. Они были необходимы для того, чтобы соглашение вступило в силу.

В тексте международного договора говорится, что его цель – постепенное создание общего авиационного пространства между Украиной и Евросоюзом и его государствами-членами, что основывается, в частности, на:

идентичных правилам в области безопасности полетов, авиационной безопасности, организации воздушного движения;

защиты окружающей среды, защиты прав потребителей, систем компьютерного бронирования;

а также на идентичных правилах, касающихся социальных аспектов.

"С этой целью соглашение устанавливает обязательные правила, технические требования, административные процедуры, базовые эксплуатационные стандарты и имплементационные нормы, применяемые между сторонами", – говорится в документе.

Общее авиационное пространство предполагает свободный доступ к рынку авиаперевозок на равных условиях конкуренции.

В пояснительной записке говорится, что реализация сделки будет положительно влиять на: