Рада разблокировала подписание законопроекта о налоговой амнистии

Парламент разблокировал подписание закона о так называемой налоговой амнистии для украинцев. Теперь документ сможет подписать Дмитрий Разумков.

Народные депутаты на заседании 1 июля не поддержали ни один проект постановления об отмене результатов голосования за документ.

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В целом в парламент внесли 11 таких проектов – №№5153-П – 5153-П-10.

Теперь законопроект может подписать председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. После этого документ передадут и на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, нардепы проголосовали за этот документ в середине июня.

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