Рада разблокировала подписание законопроекта о налоговой амнистии

1 июля 2021 , 14:41
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Источник:

24 канал

Парламент разблокировал подписание закона о так называемой налоговой амнистии для украинцев. Теперь документ сможет подписать Дмитрий Разумков.

Народные депутаты на заседании 1 июля не поддержали ни один проект постановления об отмене результатов голосования за документ.

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Законопроект о налоговой амнистии разблокировали

В целом в парламент внесли 11 таких проектов – №№5153-П – 5153-П-10.

Теперь законопроект может подписать председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. После этого документ передадут и на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, нардепы проголосовали за этот документ в середине июня.

Налоговая амнистия: что она предусматривает

  • Согласно законопроекту, в период с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года в Украине проведут одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.
  • В одноразовой добровольной декларации можно указать следующие активы: валютные ценности, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, паи в имуществе юридических лиц.
  • Проведение налоговой амнистии обусловлено, в частности, введением в Украине плана противодействия уклонению от налогообложения.
Автор: Наталія Пристанська